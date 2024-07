Zusammengestellt von Sabine Meuter und Katja Goebel aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Hochsommerliches Wetter mit bis zu 32 Grad • Es gibt jede Menge Sonne, ein allenfalls gering bewölkter Himmel - und Temperaturen von bis zu 32 Grad im Rheinland. In der Hocheifel werden rund 28, in Gipfellagen des Rothaargebirges 25 bis 27 Grad erreicht. Es wird also richtig heiß in NRW - auch in den Wohnungen und Häusern.

Doch wie lüftet man bei Hitze am besten? Darüber streiten selbst Fachleute. Spätabends, nachts und frühmorgens ist es in der Regel deutlich kühler als tagsüber. Wer dann lüftet und später die Fenster schließt und verschattet, kann es tagsüber drinnen kühler haben als draußen. Ob das sinnvoll ist, hängt aber auch von anderen Faktoren ab, vor allem von den Schadstoffen in der Luft. Deshalb empfiehlt Wetter-Experte Jörg Kachelmann - anders als die Medizinerin Alina Herrmann von der Uniklinik Heidelberg - bei Hitze auch tagsüber die Fenster zu öffnen.

Extreme Temperaturen sind laut einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und des Verbandes der Krankenkassen (GKV) in Deutschland das größte durch die Klimakrise bedingte Gesundheitsrisiko für die Menschen in Deutschland. DUH und das GKV-Bündnis für Gesundheit Baden-Württemberg haben Luftbild-Daten ausgewertet: Wo die Probleme besonders groß sind und welche Strategien es gegen Hitze gibt, soll heute vorgestellt werden. Laut Bauministerin Klara Geywitz hat die Bundesregierung eine Strategie erarbeitet, um Bewohner und Natur in den Städten besser vor Hitze zu schützen. Wer Geld aus dem Förderprogramm will, so Geywitz, müsse Klimaanpassung mitdenken und nachweisen. Der Deutsche Städtetag und der Sozialverband VdK fordern von Bund und Ländern mehr finanzielle Unterstützung für Hitzeschutzmaßnahmen in den Kommunen.