Muslima aus Neuss will mit Niqab Auto fahren • Eine Muslimin aus Neuss, die einen Niqab, einen Gesichtsschleier, trägt, möchte von den Behörden vom Verhüllungsverbot am Steuer eines Autos befreit werden. Laut Straßenverkehrsordnung muss der Fahrer eines Kraftfahrzeugs aber zu erkennen sein. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte ihre Klage abgewiesen. Jetzt verhandelt das Oberverwaltungsgericht NRW in Münster den Fall.

Bundestag stimmt über Gesetz gegen Gehsteigbelästigung ab • Schwangere sollen vor Schwangerschaftsberatungsstellen und Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, besser vor sogenannten Gehsteigbelästigungen durch Abtreibungsgegner geschützt werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass solche Protestaktionen künftig als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro geahndet werden können. Laut Entwurf muss ein ungehinderter Zugang zu den Beratungsstellen gewährleistet werden.

Bundestag erleichtert Nutzung von Balkonkraftwerken • Für Wohnungseigentümer und Mieter wird es leichter, ein sogenanntes Balkonkraftwerk anzubringen. Der Bundestag hat beschlossen, dass eine Installation nur noch in begründeten Ausnahmefällen wie etwa dem Denkmalschutz untersagt werden darf. Die Regelung gilt für Balkonkraftwerke mit einer Leistung von bis zu zwei Kilowatt.

Tödlicher Angriff von Bad Oeynhausen im NRW-Landtag • Der nordrhein-westfälische Landtag befasst sich heute mit dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen in Bad Oeynhausen vor knapp zwei Wochen. Die oppositionelle FDP hat die Sitzung beantragt. Sie will wissen, wie die Landesregierung auf die Tat reagieren will. Auch der Bundestag hatte über den Fall schon debattiert. Mutmaßlicher Täter ist ein 18-jähriger Syrer.

Bahnstrecke zwischen Dortmund und Lüdenscheid gesperrt • Ab heute wird die Strecke Dortmund Hagen Lüdenscheid in mehreren Abschnitten bis Ende August gesperrt - das nachdem sie im Abschnitt bis Lüdenscheid nach dem Hochwasser gerade erst wieder frei gegeben wurde. Gründe sind Bauarbeiten an einem Bahnhof in Hagen-Oberhagen. Die Schienen werden auf fünf Kilometern erneuert. Bauarbeiten gibt es im Juli auch zwischen Unna und Fröndenberg.

Das Summerjam Festival in Köln beginnt

Summerjam Festival in Köln startet • Insgesamt treten mehr als 50 nationale und internationale Bands und Interpreten auf. Das Motto des Festivals lautet "Lost in good vibes". Zu hören gibt es neben Reggae auch Hiphop und Deutschrap. Der Headliner des Summerjams ist der nigerianische Weltstar Burna Boy. Erwartet werden 30.000 Besucher.

DAS WETTER IN NRW

Mal Wolken, mal Sonnenschein und ein bisschen Regen • Heute ist es teils freundlich, teils wolkig und weitgehend trocken. Zeitweise leichten Regen kann es dann ab dem Mittag bis zum Abend vor allem vom Niederrhein bis zum nördlichen Westfalen geben. Die Temperaturen reichen von 19 Grad im Teutoburger Wald bis 22 Grad in der Kölner Bucht, in der Eifel sind bis zu 17 Grad und auf dem Kahlen Asten 15 Grad zu erwarten.