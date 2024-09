Nach Rücktritt der Grünen-Spitze: Vorstand der Grünen Jugend will Partei verlassen • Nach dem überraschenden Rücktritt der Grünen-Spitze gehen die Diskussionen um die Partei weiter. Vizekanzler Habeck sieht in dem Rücktritt der Grünen-Chefs Lang und Nouripour die Chance für einen Neustart. Gewählt wird Mitte November auf dem Parteitag in Wiesbaden. Als aussichtsreiche Nachfolgerin gilt die Habeck-Vertraute Franziska Brantner. Als Konsequenz aus den jüngsten Misserfolgen der Partei bei Wahlen und schlechten Umfragewerten hatten die beiden Vorsitzenden der Grünen, Ricarda Lang und Omid Nouripour, gestern den Rücktritt des gesamten Parteivorstandes im November angekündigt. Und es brodelt weiter in der Partei. Auch die beiden Chefinnen der Grünen Jugend wollen nicht erneut kandidieren und sogar aus der Partei austreten. In einem Brief teilten sie mit, dass sich ihre Vorstellungen immer weiter von denen Der Grünen entfernen.

Selenskyj will Biden seinen Friedensplan vorstellen • Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will US-Präsident Joe Biden heute bei einem Besuch in Washington Einzelheiten zu seinem Friedensplan für die Ukraine darlegen. Selenskyj wird von Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris im Weißen Haus empfangen. Bei dem Plan geht es darum, wie aus Sicht Selenskyjs ein Sieg der Ukraine im Krieg gegen den Angreifer Russland und ein gerechter Frieden erreicht werden können.

EU-Staaten wollen Wolf-Abschuss erleichtern • Vertreter der EU-Staaten haben eine Abschwächung des Schutzes von Wölfen auf den Weg gebracht. Geplant ist, dass der Schutzstatus des Wolfs von "streng geschützt" auf "geschützt" gesenkt werden soll. Damit könnten Wölfe vermutlich auch leichter abgeschossen werden, auch wenn Details dazu noch nicht feststehen. Was dafür spricht und dagegen - die wichtigsten Argumente im Überblick: