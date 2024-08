WEITERE NACHRICHTEN

Trümmerteile eines eingestürzten Hotels im Moselort Kröv

Hotel an der Mosel eingestürzt • Im Moselort Kröv im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz ist ein Hotel teilweise eingestürzt. Bislang gibt es einen Toten. Acht weitere Menschen seien noch im Gebäude eingeklemmt und teils schwer verletzt, teilte die Polizei in Trier am Morgen mit. Mehrere Menschen hätten das Gebäude verlassen können, hieß es weiter. Sie würden von den Einsatzkräften und Notfallseelsorgern betreut. Nach ersten Infos von der Polizei ist wohl das Giebeldach eines zweistöckigen Eckhauses eingestürzt. Kröv gehört zu den bedeutendsten Wein- und Reiseorten an der Mosel.

Sorge vor Eskalation in Nah-Ost • Die USA haben ein Dutzend Kampfjets der Marine auf einen Militärstützpunkt im Nahen Osten verlegt, um den Schutz Israels vor möglichen Angriffen des Irans und mit ihm verbündeter Gruppen zu verbessern. Gleichzeitig versuchen sie mit vielen Gesprächen zu verhindern, dass sich der Konflikt in der Region ausweitet. Nach der Tötung von Hanija hat die Hamas Jahia Sinwar zu ihrem neuen politischen Anführer bestimmt. Sinwar gehört zur Gründer-Generation der Hamas. Er gilt als einer der Hauptfeinde Israels und Drahtzieher des Anschlags vom 7. Oktober in Israel.