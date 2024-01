Zusammengestellt von Oliver Strunk und Nina Giaramita aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Glatteis in der Nacht und Vorfreude auf ein Ski-Wochenende • Nieselregen und Bodenfrost haben am Abend und in der Nacht zu glatten Straßen geführt. Das führte im Norden von NRW zu zahlreichen Unfällen. Betroffen waren vor allem das Münsterland, Ostwestfalen, der Niederrhein und das nördliche Ruhrgebiet. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, einige Menschen wurden leicht verletzt. In Hamm kam ein Autofahrer wegen Glatteis von der Straße ab und rutschte gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht für ihn inzwischen nicht mehr. In Wesel war am Abend zeitweise die Niederrheinbrücke gesperrt. Im Kreis Soest ist der Busverkehr weitestgehend eingestellt, nur in Lippstadt fahren noch Busse. Generell gilt: Die Straßen können heute Morgen glatt sein. In der Stadt Münster besteht zurzeit im gesamten Stadtgebiet Gefahr durch Eisglätte.

Gefährlich kann es zudem in den Hochwassergebieten auf den Eisflächen werden. Der sinkende Pegel sorgt dafür, dass das Wasser unter den Eisflächen abzieht und Hohlräume entstehen - das Eis ist dadurch unterschiedlich stark und nicht stabil.

Freuen können sich die Wintersportler dennoch auf dieses Wochenende. In Essen eröffnet heute der "Wintertraum", mit einer Eisbahn auf zwei Etagen. Und im Sauerland könnte es voll auf den Pisten werden. Wegen der andauernden Kälte konnten die Skiliftbetreiber die ganze Woche bei besten Bedingungen die Abfahrten mit Kunstschnee beschneien und die Schneedecke ist von Tag zu Tag gewachsen. Außerdem startet heute in Winterberg das Flutlichtskifahren.