Bayer Leverkusen im Europa-League-Finale • Der Werkself reichte im Rückspiel gegen AS Rom ein 2:2 Unentschieden zum Einzug ins Finale der Europa League: Bayer Leverkusen spielt nun am 22. Mai in Dublin gegen Atalanta Bergamo. Das Hinspiel in Rom hatten die Leverkusener 2:0 gewonnen. Gestern lag das Team von Trainer Alonso bis zur 82. Minute 0:2 zurück, kam dann durch ein Eigentor der Römer zum Anschlusstreffer und in der Nachspielzeit durch Stanisic noch zum Ausgleich. Leverkusen ist jetzt seit 49 Spielen in Serie ungeschlagen - und hat weiter die Chance auf das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League.

Deutschland kauft für Ukraine Raketenwerfer in den USA • Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei seinem Besuch in Washington neue Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Deutschland werde drei Raketen-Artilleriesysteme aus den USA an die Ukraine bezahlen. Pistorius versicherte, dass Deutschland zu einer sicherheitspolitischen Führungsrolle in Europa bereit sei und die militärischen Fähigkeiten dafür bereitstellen werde.

Selenskyj entlässt Chef seiner Leibwache • Nachdem es Berichte über Anschlagspläne gegen den ukrainischen Präsidenten gab, hat dieser den Chef seiner Leibgarde entlassen. Zuvor hatte der ukrainische Inlandsgeheimdienst zwei Offiziere der Leibwache festgenommen, die geheime Informationen an Russland weitergegeben haben sollen. Sie werden beschuldigt, ein Attentat auf Selenskyj geplant zu haben.

Bahnstrecke Köln-Bonn ab heute Abend gesperrt • Von heute Abend an wird die linksrheinische Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn größtenteils gesperrt. Bis Dienstagabend werden viele Züge im Nah- und Fernverkehr ohne Halt in Köln umgeleitet oder fallen ganz aus. Alternativ pendeln Ersatzbusse zwischen Köln-Hauptbahnhof und Brühl beziehungsweise Erftstadt.

Tag des Schlaganfalls • Heute wird auf Prävention und Möglichkeiten der Behandlung von Schlaganfall aufmerksam gemacht. In NRW sind im Jahr 2022 rund 10.400 Personen an einem Schlaganfall gestorben. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist das ein Anstieg um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Schlaganfälle machten 4,4 Prozent der Todesursachen aus.

Kirmes mit Videoüberwachung • Heute startet die Rheydter Kirmes in Mönchengladbach. Nach den Zwischenfällen bei der Frühkirmes vor zwei Jahren gibt es nun ein neues Sicherheitskonzept. Neben einer mobilen Wache, mehr Polizeipräsenz und einem privaten Sicherheitsdienst sollen nun auch Videokameras zum Einsatz kommen. Über Kameras, die sich auf einem Anhänger in sechs Meter Höhe befinden, werden die Videobilder in die Einsatzleitstelle der Mönchengladbacher Polizei übertragen und durch speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mönchengladbach live beobachtet und bewertet. Die Rheydter Frühkirmes geht vom 10. bis 13. Mai 2024.

Anti-Baby-Pille für Tauben • Mit einem neuen Medikament will die Stadt Hagen eine Taubenplage rund um den Hauptbahnhof in den Griff kriegen. Dort hat sich ein Schwarm aus Hunderten Tauben niedergelassen, über den sich Anwohner und Geschäfte immer wieder beschweren. Das Medikament soll wie eine Anti-Baby-Pille für eine vorübergehende Unfruchtbarkeit sorgen. Hagen gehört damit zu den ersten Städten in NRW, die das Medikament einsetzen. Tierschützer kritisieren das, weil die Nebenwirkungen noch nicht ausreichend untersucht seien. Auch in Bielefeld hatte es bereits Gegenwind gegen einen solchen Vorschlag gegeben.

Trocken bei 24 Grad • Wer heute einen Brückentag genommen hat, kann den freien Tag zumindest in NRW komplett draußen verbringen. Der Tag startet zwar teilweise neblig, doch schon bald scheint verbreitet die Sonne. Im Tagesverlauf können ein paar Quellwolken aufziehen, doch es bleibt trocken und mit 20 bis 24 Grad recht warm.