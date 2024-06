WEITERE NACHRICHTEN

Rettung nach Starkregen in NRW • Gestern sind schwere Gewitter mit Starkregen und Sturmböen über Teile von Nordrhein-Westfalen gezogen. In Grevenbroich mussten nach heftigem Starkregen zwei Autofahrer gerettet werden. Sie waren nach Angaben der Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen in überfluteten Unterführungen steckengeblieben. In einigen Stadtteilen habe das Wasser in Kellern teils bis zu einem Meter hochgestanden. Eine Regionalbahnstrecke war gesperrt, weil sehr viel Wasser das Gleisbett durchströmt hatte und die Sicherheit des Bahndamms erst geprüft werden musste.

Pilger umrunden die Kaaba in Mekka

Mehrere Hundert Tote bei Pilgerfahrt Hadsch • Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch nach Mekka in Saudi-Arabien sind hunderte Menschen wegen Hitze gestorben. Die Nachrichtenagentur AFP meldet mindestens 550 Hitzetote, die meisten von ihnen stammen Diplomaten zufolge aus Ägypten. In Mekka kommt es derzeit zu Extremtemperaturen von über 50 Grad. Dennoch waren Hunderttausende Muslime unterwegs, um an den Ritualen unter freiem Himmel teilzunehmen. Die Pilgerfahrt nach Mekka ist eine einmalige Pflicht für alle Muslime, um die religiösen Riten zu vollziehen.

Innenminister beraten über Asylpolitik • Nach tödlichen Messerattacken wollen die Politiker bei der Innenministerkonferenz unter anderem über die Abschiebung Schwerkrimineller nach Afghanistan und Syrien diskutieren. Bei der Begrenzung irregulärer Migration sehen die Länder vor allem die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Pflicht - sie ist heute auch dabei. Weitere Themen sind der Bevölkerungsschutz bei Unwettern sowie Gefahren durch Extremismus.

Gefängnisse sind zu voll • Der Verband der Strafvollzugsbediensteten hat vor einer Überlastung der Gefängnisse gewarnt. "Wenn die Politik nicht langsam reagiert, bricht uns der ganze Laden zusammen" , sagte der Vorsitzende René Müller der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gerade durch Extremisten, kriminelle Organisationen und Clan-Mitglieder nehme die Bedrohungslage für Gefängnis-Beamte zu.

Bevölkerungsprognose 2045 wird heute vorgestellt • Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) legt heute die Bevölkerungsprognose 2045 vor. Die Bevölkerungszahl in Deutschland wird sich demnach bis 2045 erhöhen. Hinter dem Wachstum auf nationaler Ebene verbergen sich jedoch große regionale Unterschiede, wobei sich alle Regionen mit der Alterung der Gesellschaft auseinandersetzen müssen.

Prozess um geplanten Weihnachtsmarktanschlag • In Köln startet heute ein Prozess gegen einen Jugendlichen, der einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben soll. Offenbar hatte der 16-Jährige mit einem anderen Jungen sehr konkrete Verabredungen, einen islamistisch motivierten Anschlag zu begehen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

Habeck zu Besuch in Südkorea und China • Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist von heute bis zum 24. Juni nach Südkorea und China. Die Reise findet vor dem Hintergrund der angedrohten europäischen Strafzölle auf chinesische E -Autos statt. Während die Autoindustrie vor einem Handelskrieg warnt, befürwortet einer Umfrage des IW zufolge eine Mehrheit der deutschen Unternehmen solche Strafzölle.

Demo für bessere Bedingungen im Medizinstudium • Mit einem Demonstrationszug vom Düsseldorfer Hauptbahnhof zum Landtag wollen hunderte Studierende heute Druck machen: Sie fordern " Ausbildung statt Ausbeutung " im Praktischen Jahr. Auf der Liste ihrer Forderungen stehen unter anderem die Trennung von Krankheits- und Fehltagen sowie eine bessere Bezahlung. Erwartet werden bis zu 1.000 Teilnehmer.

EU diskutiert Pläne zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch • Die Meldungen von im Internet verbreiteten Kindesmissbrauchsdarstellungen steigen seit Jahren. Vertreter der EU-Staats- und Regierungschefs diskutieren ab heute über ein Vorhaben, das Internet-Plattformen verpflichten soll, private Chatnachrichten ihrer Nutzer nach Missbrauchsdarstellungen zu durchsuchen und diese zu melden.

Wieder viele Wolken über NRW

Start mit Wolken und Regen • Heute Vormittag halten sich zwischen Eifel, Kölner Bucht und Südwestfalen noch kompakte Wolken, aus denen es gelegentlich regnet. Vom Niederrhein bis zum Münsterland lockern die Wolken bereits auf. Am Nachmittag setzt sich vermehrt die Sonne durch bei lockerer Quellbewölkung, vereinzelte Schauer im Bergland bilden die Ausnahme. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad, in Höhen ab 500 Metern 15 bis 18 Grad.