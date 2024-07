Macht Biden weiter oder nicht? • US-Präsident Biden hat Rückzugsaufforderungen aus der eigenen Partei nach seinem schwachen Auftritt im Fernsehduell mit seinem Herausforderer Donald Trump zurückgewiesen. " Ich trete an. Ich bin der Anführer der Demokratischen Partei. Niemand drängt mich hinaus ", erklärte Biden in einer Telefonschalte des Dachverbands der Demokraten, an der er und Vizepräsidentin Kamala Harris am Mittwoch überraschend teilnahmen. Später sprach Biden im Weißen Haus mit mehr als 20 Gouverneuren seiner Partei. Sie äußerten sich besorgt über Bidens Auftritt bei der Debatte, bekräftigten aber, dass sie ihn weiter unterstützen.

Nach erster Lesung im Bundestag: Pöbeleien sollen härter sanktioniert werden • Der Bundestag hat am Abend in einer ersten Lesung über eine Änderung der Geschäftsordnung beraten. Für die Beleidigung anderer Abgeordneter oder unflätige Äußerungen in den Ausschüssen sollen Mitglieder des Deutschen Bundestags künftig deutlich stärker bestraft werden. Das Ordnungsgeld etwa dafür soll auf 2.000 Euro steigen, das wäre doppelt so viel wie bisher. Nach der Sommerpause sollen die Änderungen im Bundestag endgültig beschlossen werden.

Ausblick auf die Sommerferien: So läuft der Reiseverkehr • Am Freitag ist in NRW der letzte Schultag vor den Sommerferien. Viele Menschen gehen auf Reise. Laut WDR-Verkehrsstudio verteilen sich die Autofahrer dabei so gut auf die einzelnen Tage, dass nicht mit größeren Staus zu rechnen ist. An den Flughäfen wird es wohl aber voll werden. Für die Bahnkunden könnte der Sommer wegen mehrerer Großbaustellen zur Geduldsprobe werden - und es lohnt sich, auf kurzfristig geänderte Fahrpläne bei schon länger gebuchten Reisen zu gucken.