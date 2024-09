WEITERE NACHRICHTEN

Lage im Libanon nach dem Tod von Hisbollah-Anführer Nasrallah • Die Situation im Nahen Osten spitzt sich nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah durch Israels Armee zu. Der Iran forderte den UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung auf. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte den Iran derweil vor einem Angriff auf sein Land. " Es gibt keinen Ort im Iran oder im Nahen Osten, den Israels langer Arm nicht erreichen kann ", drohte der Regierungschef.

Herbert Kickl

Österreich wählt neues Parlament • Rund 6,4 Millionen Österreicher sind heute zur Nationalratswahl aufgerufen. Die Koalition der konservativen ÖVP mit den Grünen dürfte ihre Mehrheit verlieren. Die zentrale Frage lautet: Wer wird stärkste Partei? Die in Teilen rechtsextreme FPÖ , mit ihrem umstrittenen Frontmann Herbert Kickl? Oder doch die ÖVP mit dem amtierenden Bundeskanzler Karl Nehammer? Wahlforscher rechnen mit einem knappen Ergebnis.

Merz will strengeres Strafrecht für Jugendliche • CDU-Chef Friedrich Merz plädiert für einen schärferen Umgang mit jungen Straftätern. " Also ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass wir über das Wahlrecht mit 16 sprechen, die Strafmündigkeit aber für die Jugendlichen zwischen 18 und 21 liegt ", sagte der Unions-Kanzlerkandidat der "Bild am Sonntag". " Ich finde, das sollten wir ändern ." Zudem müsse die Strafverfolgung beschleunigt werden.

Zerstörung durch Hurrikan Helene

Hurrikan fordert viele Opfer • Durch Hurrikan "Helene" sind im Südosten der USA nach Behördenangaben mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen. Straßen, Wohnhäuser und Geschäftsgebäude wurden beschädigt oder komplett zerstört. Mehr als 2,5 Millionen Haushalte in zehn Bundesstaaten waren gestern Abend ohne Strom. Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden, den der Sturm angerichtet hat, auf 95 bis 110 Milliarden US -Dollar. In Mexiko kamen durch den Hurrikan mindestens acht Menschen ums Leben.

Paderborn: Entschärfung einer Fliegerbombe • In den Paderborner Paderwiesen soll heute eine 500 Kilo schwere Fliegerbombe entschärft werden. Mehr als 3.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen sind 535 Gebäude, darunter auch das Evangelische Krankenhaus und die Altenhilfe des Johannisstifts. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde in sechs Metern Tiefe geortet und gesichert.

Vorstand der Grünen Jugend NRW tritt aus Partei aus • Der Vorstand der Grünen Jugend in NRW verlässt die Partei und schließt sich ihrem Bundesvorstand an, der eine neue Bewegung gründen will. " Die grüne Partei macht keine linke Politik, wie es sie eigentlich bräuchte ", sagt Landessprecherin Vivianne Schwedersky. Alle acht Mitglieder des Landesvorstandes würden daher diesen Schritt gehen, hieß es gestern in einer Erklärung.

Papst beendet Belgienbesuch mit Messe unter freiem Himmel • Papst Franziskus ist nach Johannes Paul II. der zweite Papst, der Belgien besucht. Sein Aufenthalt endet heute mit einer Messe in einem Stadion in Brüssel. In Belgien sind nach Angaben des Vatikans mit rund 8,3 Millionen Menschen gut 70 Prozent der Einwohner katholisch. Die Messe beginnt um 10 Uhr, um 12.15 Uhr wird der Papst verabschiedet.

50. Berlin-Marathon • 58.212 Läuferinnen und Läufer sind angemeldet, der Berlin-Marathon steuert damit heute zur 50. Auflage auf einen Rekord zu. Bei der Premiere im Jahr 1974 nahmen noch 286 Sportler teil. Auf der flachen Strecke durch die Hauptstadt wurden schon 13 Weltrekorde aufgestellt. Diesmal fehlen aber die ganz großen Favoritennamen im Feld.

DAS WETTER IN NRW

Nebelfelder und Sonne • Am Sonntagmorgen und Vormittag gibt es stellenweise Nebelfelder, abseits des Nebels scheint jedoch meistens die Sonne. Am Nachmittag ziehen im Rheinland neue dichte Wolkenfelder auf, aber es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 16 Grad, im höheren Bergland bei 9 bis 12 Grad.