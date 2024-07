Zusammengestellt von Catharina Coblenz und Katja Goebel aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Israel tötet Hamas-Anführer und wohl auch Hisbollah-Kommandeur • Der Auslandschef der Terrorgruppe Hamas ist tot. Ismail Hanija soll in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden sein. Das haben der Iran und die Hamas bestätigt. Die israelische Regierung hat sich noch nicht geäußert. Hanija ist wohl auch einer der Köpfe hinter dem Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober. Er war für die Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten in Teheran. Mehrere Funktionäre der Hamas kündigten in arabischen Medien Vergeltung für seinen Tod an.

Israel hat nach eigenen Angaben auch einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah-Miliz im Libanon getötet. Bestätigt hat die Hisbollah-Miliz das noch nicht. Die Agentur Reuters berichtet unter Berufung auf libanesische Kreise, er habe schwer verletzt überlebt. Die Hisbollah ist mit der Hamas im Gazastreifen verbündet. Seit dem Terrorüberfall der Hamas und anderer Gruppen auf Israel am 7. Oktober greift die Hisbollah aus Solidarität mit der Hamas Ziele im Norden Israels an. Ihre Angriffe will sie erst einstellen, wenn es in Gaza zu einem Waffenstillstand kommt.