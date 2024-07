Stromausfall in Bonn behoben • In Bonn hat es gestern einen größeren Stromausfall gegeben, auch die Bahnen und die Uniklinik waren betroffen. Die Stromversorgung ist bis auf wenige Ausnahmen wiederhergestellt. Grund war nach Angaben der Stadtwerke eine Mittelspannungsstörung im Süden der Stadt. Von dem Stromausfall waren rund 10.250 Haushalte in Gronau, Kessenich, Dottendorf, Ippendorf und Venusberg betroffen.

Gastgewerbe sieht keinen positiven EM-Effekt • 88 Prozent der Betriebe gaben bei einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga an, dass sie keine positiven Effekte durch die EM verzeichnen können. Je nach Standort und Art des Betriebes waren die Aussagen allerdings unterschiedlich. Bei Kneipen, Bars und Biergärten waren immerhin 32 Prozent zufrieden.

DFB-Frauen kassieren 0:3-Niederlage in Island • Knapp zwei Wochen vor ihrem Olympia-Auftakt haben die deutschen Fußballerinnen eine herbe Niederlage kassiert: Bei EM -Qualifikationsspiel in Reykjavik verloren die DFB -Frauen 0:3 gegen Island. Es war die bisher höchste Niederlage unter Bundestrainer Horst Hrubesch.

In Venedig endet Testphase mit Eintrittspreis • Fünf Euro bitte: In Venedig endet an diesem Wochenende die Testphase mit Eintritt für Tagesbesucher. Die italienische Stadt ist mit dem Experiment, das in diesem Jahr an 29 Tagen lief, zufrieden und will es fortsetzen: Der Stadtrat kündigte schon an, dass im kommenden Jahr an bestimmten Tagen ein Grundtarif gelten soll - und an besonders besucherstarken Tagen ein Höchsttarif von bis zu zehn Euro. Also doppelt so viel wie derzeit.

UND ÜBRIGENS ...

Mario Götze nach seinem 1:0 im WM Finale 2014

Vor zehn Jahren: Deutschland wird Fußball-Weltmeister • Zehn Jahre ist es heute auf den Tag genau her, dass Deutschland im Finale der Fußball- WM steht - und im berühmten Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro auf Argentinien trifft. Die reguläre Spielzeit endet 0:0 - und dann kommt die 113. Minute: Mario Götze erzielt das entscheidende Tor und wird damit zum WM -Helden. Drei Protagonisten aus der deutschen Nationalelf von damals waren bis vor kurzem noch mittendrin: Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller erlebten das bittere Viertelfinal-Aus der DFB-Elf beim Heimturnier gegen Spanien auf dem Platz.

Sie haben eine Ausgabe "Guten Morgen, NRW!" verpasst? Hier finden Sie immer die jüngsten Beiträge.