England steht im EM-Finale • Bei der Fußball-Europameisterschaft hat England das Finale erreicht. Die Engländer besiegten die Niederlande im Halbfinale mit 2:1. Der Siegtreffer fiel erst in der 90. Minute. Das Halbfinale fand in Dortmund statt. Weit über 100.000 Fans waren in der Stadt unterwegs. Höhepunkt war der Marsch der niederländischen Fans durch die Stadt. Beim EM -Finale am Sonntag in Berlin treten somit Spanien und England gegeneinander an.

Natogipfel endet • In Washington geht heute der Nato-Gipfel zu Ende. Hauptthema ist der Krieg in der Ukraine. Die Nato-Länder hatten hier weitere Militär-Hilfen zugesagt. Unter anderem 40 Milliarden Euro für Waffenhilfen, mehr Luftverteidigungssysteme und eine neue Kommando-Zentrale in Wiesbaden, von der aus Waffenlieferungen koordiniert werden sollen.

George Clooney fordert Biden zum Rückzug auf • Joe Biden will nach eigenen Aussagen im Rennen um die US-Präsidentschaft bleiben, gleichzeitig gibt es immer wieder neue Forderungen nach seinem Rückzug. Jetzt hat sich auch Schauspieler George Clooney gemeldet, einer der prominentesten Unterstützer der Demokraten. In einem Kommentar in der New York Times bittet er seinen " Freund ", wie er schreibt, aus dem Wahlkampf auszuscheiden. Auch ein Senator der US-Demokraten fordert Biden zum Rückzug auf. Biden hatte bei der TV-Debatte mit seinem Herausforderer Donald Trump mit heiserer Stimme gesprochen, sich wiederholt in seinen Formulierungen verheddert und Sätze nicht beendet.

Baerbock will nicht noch mal Kanzlerkandidatin werden • Die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock will nicht noch einmal als Kanzlerkandidatin antreten. In einem CNN-Interview sagte Baerbock, sie wolle sich angesichts der internationalen Krisen voll auf ihre Arbeit als Außenministerin konzentrieren. Damit wäre bei den Grünen der Weg frei für eine Kanzlerkandidatur von Wirtschaftsminister Habeck; offiziell haben sich bisher aber weder Habeck noch die Partei dazu geäußert.

Neue rechte EU-Parlamentsfraktion konstituiert sich mit der AfD • Die AfD hat sich im Europaparlament mit anderen rechts-außen Parteien zusammengeschlossen und die Fraktion "Europa der Souveränen Nationen" gegründet. Der ESN gehören 25 Mitglieder aus acht Ländern an, u.a. die klar rechtsextreme Recônquete aus Frankreich und die Partei Konfederacja aus Polen. Aus ihrer früheren Fraktion war die AfD vor der Europawahl ausgeschlossen worden - wegen umstrittener Äußerungen ihres Spitzenkandidaten Krah.

5G-Netz in Deutschland bald ohne Bauteile aus China • Das 5G-Netz in Deutschland soll bald ohne Bauteile aus China auskommen. Noch sind Komponenten von Firmen wie Huawei verbaut - zum Beispiel in Rechenzentren und Funkmasten. Bundesregierung und Netzbetreiber haben sich nach Recherchen von WDR, NDR und SZ geeinigt, dass die Teile schrittweise bis 2029 entfernt sein müssen. So soll das Netz vor chinesischem Einfluss geschützt werden.

Immer mehr junge Menschen können sich vorstellen zu gründen • Eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung, die heute veröffentlicht wird, zeigt, dass sich 40 Prozent der Personen zwischen 14 und 25 Jahren vorstellen können, ein Unternehmen zu gründen oder sich selbstständig zu machen. 25 Prozent der Befragten haben eine Gründung sogar schon fest eingeplant.