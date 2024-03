RAF: Der lange Weg der Ermittler zu Daniela Klette

Bis Daniela Klette in Berlin festgenommen werden konnte. Die Drei werden verdächtigt, Raubüberfälle auf Geldtransporter und einen Supermakt begangen zu haben, um ihren Lebensunterhalt nach dem Ende der RAF zu finanzieren. Die Überfälle fanden oft am helllichten Tag statt. Die Polizei konnte die Gesuchten trotzdem über 30 Jahre lang nicht finden.

Viele Details der dritten RAF-Generation noch ungeklärt

Diese Geschichte hinterlässt viele Fragen: Wie konnte Klatte so lange unentdeckt bleiben? Warum haben die Ermittlungen so lange gedauert? Wie funktioniert so ein Leben im Untergrund? Wir klären sie mit ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.

"Es gibt die Haltung: 'Das ist alles so lange her. Und Daniela Klette wollte ja nur im Untergrund leben.' Stellen wir uns vor, das wäre ein islamistischer oder ein Rechtsterrorist, ob wir da die gleiche Gelassenheit hätten? Für mich sind diese Taten alle gleich: Sie zielen darauf ab, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat anzugreifen." Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte

Im Podcast "nah dran - die Geschichte hinter der Nachricht" erzählen unsere Reporterinnen und Reporter, was sie bei ihren Recherchen erlebt haben. Sie werfen einen Blick hinter die Nachrichten, hören Betroffenen zu und erleben selbst mit, wovon die meisten nur kurz in den wöchentlichen Schlagzeilen lesen. Näher ran als sie kommt keiner - egal ob im Ausland, in der Hauptstadt oder direkt vor unserer Tür in der Region.