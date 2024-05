Gewalt im Wahlkampf – Wie gefährdet ist die Demokratie?

Wie läuft der Wahlkampf in Thüringen? Und: Haben die Menschen in dieser Zeit überhaupt noch Lust, sich politisch zu engagieren? Was bedeutet das alles für unsere Demokratie? Darüber sprechen wir mit Lars Sänger, freier Journalist aus Thüringen.

"Politikern wird immer vorgeworfen, nicht mehr dahin zu gehen, wo es weh tut. Aber wenn die natürlich nicht mehr dahin gehen, wo es weh tut, weil sie Angst haben, dass ihnen weh getan wird, kann ich das auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber genau das ist ja das Problem: Wer geht denn dann noch vor Ort und erklärt Politik?" Lars Sänger, freier Journalist aus Thüringen

