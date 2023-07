Zwei Jahre nach der Flut: Frust statt Aufarbeitung?

Häufig verzögern bürokratische Hürden den Wiederaufbau. Reporter Marius Reichert, der im Ahrtal lebt, ist selbst von den Folgen der Flut betroffen und kann den Frust der Menschen verstehen:

"Die Brücke, über die ich ganz oft gefahren bin, drüber gelaufen bin – da steh ich jetzt immer noch davor und die ist halt weg. Und da frag ich mich schon, wieso ist da gar nichts passiert? Warum wird die nicht wieder aufgebaut? Warum dauert das so lange?" Marius Reichert, Reporter

Für seinen preisgekrönten Podcast „Die Flut – warum musste Johanna sterben?“ begleitete Marius Reichert Inka und Ralph Orth, deren Tochter bei der Flutkatastrophe ums Leben kam. Ihre Geschichte teilten sie im Podcast auf eindrückliche und berührende Weise.

Von der Politik fordern die Orths und andere Betroffene die Übernahme von Verantwortung. Zwar werden die Untersuchungsausschüsse von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz als wichtiges Instrument der politischen Aufarbeitung wahrgenommen, vieles bleibt aber noch offen. Etwa, ob es zu einem Verfahren gegen den Ahrweiler Landrat Jürgen Pföhler kommt. Und auch auf eine ehrliche Entschuldigung für die Versäumnisse der Flutnacht warten viele Betroffene.

Das Gedenken an die Flutnacht findet in diesem Jahr dezentral statt: Fast jedes Dorf hat sein eigenes Fest. Es wird in die Zukunft geblickt, aber auch gemeinsam getrauert: Kerzen erinnern an die über 180 Todesopfer.

Und auch wenn viele Menschen das Ahrtal verlassen, macht die enge Gemeinschaft, die sich hier zeigt, das Ahrtal für Marius Reichert immer noch lebenswert:

"Das ist unsere Heimat, das hat uns vielleicht noch mehr zusammengeschweißt, was hier passiert ist. Das ist ein ganz besonderer Spirit, der da im Ahrtal ist." Marius Reichert, Reporter

Der Podcast "nah dran"