Volkstheater und Karnevalslieder: Zum Tod von Lotti Krekel

Sein bekanntestes Lied, das zum karnevalistischen Evergreen wurde, ist das nachdenkliche "Mer schenken d'r Ahl e paar Blöömscher". Lotti Krekel erklärte einem Redakteur im WDR, dass sie das Lied besser singen könne – und aus dem Versuch wurde ein Hit.

"Diese Platte hatte einen unheimlichen Erfolg und damit kam ich ins Showgeschäft. Wie die Jungfrau zum Kind, ich hatte vorher damit gar nichts zu tun." Lotti Krekel

Lotti Krekel (li.) Gisbert Baltes (2.v.l.) "De Nippeser" Uli Teichmann (2.v.r.) bringen Kölns größtem Clown, Hans Süper, ein Abschiedsständchen.

Zahlreiche Schallplattenaufnahmen folgten. In den 70er Jahren moderierte Lotti Krekel bereits alljährlich während der Session die wöchentliche Karnevalistische Hitparade des Westdeutschen Rundfunks.

Auch ihr Privatleben war von der Kunst geprägt: Ihre Halbschwester war Hildegard Krekel, ebenfalls eine bekannte Schauspielerin, die 2013 an Krebs starb. Zu ihr hatte Lotti Krekel ein inniges Verhältnis.

Lotti Krekel war Kölns "lecker Mädsche"

Lotti Krekel und Ernst H. Hilbich küssen sich (2003)

Lotti Krekel war auch mit einem Schauspieler liiert. 27 Jahre lang lebte sie mit Ernst Hilbich in "wilder Ehe". Im Jahr 2003 heiratete sie ihren langjährigen Lebensgefährten. Auch in ihren späten Lebensjahren gab es noch vereinzelt Auftritte von Lotti Krekel. Sie lebte in Köln-Marienburg und bleibt vor allem den Kölnerinnen und Kölnern in Erinnerung unter ihrem Spitznamen "lecker Mädsche".