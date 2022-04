Nach Corona-Infektion direkt wieder intensiv Sport treiben? - Bloß nicht!

Endlich: Die Corona-Infektion ist überstanden, der Test fällt negativ aus. Viele verspüren nun Lust, das zu tun, was sie vor der Erkrankung in ihrer Freizeit am liebsten gemacht haben: Sport treiben, etwa in Form von schwerem Kraftsport oder intensivem Lauf- oder Schwimmtraining.

Manche tasten sich langsam heran. So wie die 28-jährige Marlene aus Düsseldorf. Doch nach fünf Minuten Gehen hat sie einen Puls, als wäre sie zehn Kilometer gelaufen. " Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz aus der Brust springt ", erzählt sie dem WDR . Das habe ihr natürlich Angst gemacht.

Corona kann ans Herz gehen

Die Ärzteschaft wird nicht müde, Freizeitsportlerinnen und -sportler davor zu warnen, bitte nicht zu früh nach einer überstandenen Corona-Infektion mit dem Sporttreiben zu beginnen. Denn Corona könne im wahrsten Sinne des Wortes ans Herz gehen.

Das gelte selbst bei Menschen, die einen eher milden Krankheitsverlauf gehabt haben, sagt die Düsseldorfer Kardiologin und Sportmedizinerin Susanne Berrisch-Rahmel dem WDR . " Das Virus kann auch Gefäße am Herzen angreifen und schlimmstenfalls zu einer Herzmuskelentzündung führen ", betont Berrisch-Rahmel.

Im schlimmsten Fall droht der plötzliche Herztod

Eine Herzmuskelentzündung kann eine massive Herzschwäche zur Folge haben, im schlimmsten Fall droht der plötzliche Herztod. Sofort also wieder nach einer Corona-Infektion mit voller Kraft an die schweren Hanteln oder mit Juchhu schnelle Power-Läufe zu absolvieren, ist also keine gute Idee.

Was Sportmediziner empfehlen

Doch wann wieder mit dem Sporttreiben nach einer Corona-Infektion starten? Die Sportmedizin empfiehlt: