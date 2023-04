"Mr. Sportschau" Ernst Huberty gestorben

Er war Sportmoderator aus Leidenschaft: Ernst Huberty war der Mann, der am 4. Juni 1961 in der ARD die allererste Sportschau moderierte. Als renommierter Fußballkommentator und "Mr. Sportschau", wie ihn das Publikum liebevoll nannte, wird er in die Geschichte eingehen. Am Montag ist Huberty 96-jährig gestorben.