Die Stadt Krefeld ist mit ihrem Programm "Mehr Stadt zum Leben" bewusst an Schulen unterwegs. Sie will wissen, was die jungen Menschen benötigen, um sich in Krefeld wohl zu fühlen. Unter anderem haben die sich zum Beispiel mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger gewünscht.

Solingen wird für Jugendbeteiligungsprojekt ausgezeichnet

Solingen hat als erste Kommune in NRW eine kommunale Handlungsstrategie entwickelt, die eine "vielfältige Jugendpartizipation entwickelt und verankert", schreibt das Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung zum Solinger Modellprojekt "fYOUture - Wenn Demokratie leben lernt".

Bei dem Projekt hat die Stadt Jugendliche mit Vertreten der Stadt und der Kommunalpolitik an einen Tisch gebracht. Der Jugendhilfeausschuss hat danach eine verbindliche Beteiligung junger Menschen in Solingen fest verankert. Außerdem wurde eine Planstelle geschaffen, um die Jugendbeteiligung weiterzuentwickeln. Unter anderem hat der Jugendstadtrat in Solingen ein Rede- und Beratungsrecht in den Ausschüssen.

Initiative von Jugendlichen

Linus Runge aus Bielefeld ist 17 Jahre alt, aber bereits leidenschaftlicher Kommunalpolitiker. An seinem Gymnasium hat er schon mehrere Klima-Wettbewerbe mitgestaltet. Er setzt sich für mehr Nachhaltigkeit und Verbesserungen in der Schulpolitik ein.

Damit die Bedürfnisse seiner Altersgenossen auch gehört werden, beteiligt er sich an Ausschüssen in Bielefeld und arbeitet mit dem Bildungsbüro zusammen, um Förderprogramme für Schulen zu entwickeln. Und sein Engagement zeigt Wirkung: Er motiviert andere Jugendliche sich und ihre Wünsche und Bedürfnisse ebenfalls einzubringen.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 28.10.2024 auch auf WDR2 in der "Lokalzeit RheinRuhr".