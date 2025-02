"Ich bin einfach nur traurig" , sagt ein Gottesdienstbesucher nach der Messe in St. Mariä Himmelfahrt in Ahaus. " Solche Fälle machen die Kirche und den Glauben kaputt." So geht es vielen Gemeindemitgliedern, nachdem Stefan Jürgens, leitender Pfarrer in Ahaus, die Gemeinde über den Verdacht gegen seinen Kollegen informiert hat.

Pfarrer: "Das nimmt kein Ende"

Die Gemeinde sei schockiert, so Pfarrer Stefan Jürgens.

"Die Menschen hier sind sehr betreten und schockiert, und ich auch" , sagt Pfarrer Jürgens. "Man hat ja das Gefühl, das nimmt kein Ende" . Der beschuldigte Priester soll ab 1995 eine Jugendliche in Ochtrup missbraucht haben. Drei Mal schon seien in den vergangenen Jahren Hinweise beim Bistum eingegangen. Es konnten aber, so heißt es in der schriftlichen Erklärung des Bistums, "keine Erkenntnisse gewonnen werden, die Strafmaßnahmen möglich gemacht hätten" . Im Januar habe sich dann die Betroffene selbst gemeldet, weswegen der Bischof von Münster jetzt die Reißleine gezogen hat.

Bereits zweiter Vorwurf