Messerattacke in Kölner Waffenverbotszone

Am Morgen gegen fünf Uhr kommt die Alarmierung. Es gibt einen Schwerverletzten auf der Zülpicher Straße. Offenbar eine Stichverletzung mit einem Messer. Der Tatort befindet sich in der Waffenverbotszone.

Streit eskaliert

Um fünf Uhr, so sagt es die Kölner Polizei, ist ein Streit zwischen zwei Männern auf der Zülpicher Straße eskaliert. Das Opfer ist ein 28 Jahre alter Mann. Ihn fanden die Einsatzkräfte mit einer schweren Stichverletzung am Bauch vor.

Von dem Täter fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Wenig später allerdings werden die Ermittler fündig. Der Tatverdächtige flüchtete an den Rathenauplatz, wo er gestellt und festgenommen werden konnte. Der 43-Jährige hatte ein Messer bei sich.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas von dem Geschehen mitbekommen haben.

Waffenverbotszone seit Dezember

Seit Ende vergangenen Jahres ist unter anderem die Zülpicher Straße Teil einer Waffenverbotszone, in denen zum Beispiel Messer und andere Gegenstände nicht mitgeführt werden dürfen.

Seitdem hat es in dem Bereich nicht mehr solch eine schwere Gewalttat mit einem Messer gegeben. Nach Informationen der Polizei musste das 28-Jahre alte Opfer operiert werden. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Vor einem Jahr: 18-Jähriger getötet – Innenministerium handelt

Im Sommer vergangenen Jahres wurde gegenüber des aktuellen Tatorts an der Zülpicher Straße ein 18-Jähriger mit einem Messer getötet. Diese und andere Taten veranlassen das Innenministerium NRW dazu Waffenverbotszonen zu installieren. In Köln gehören dazu neben der Zülpicher Straße auch Teile der Innenstadtringe. Auch in der Düsseldorfer Altstadt richteten die Behörden wegen etlicher Vorfälle eine solche Zone ein.

