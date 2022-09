"Maus"-Erfinderin Isolde Schmitt-Menzel gestorben

Die Bildhauerin und Grafikerin Isolde Schmitt-Menzel ist tot. Die in Eisenach geborene Künstlerin, die als Erfinderin der "Maus" gilt, starb am 4. September 2022 im Alter von 92 Jahren in Frankfurt/Main.

Schmitt-Menzel bekam Anfang der 70er Jahre vom WDR den Auftrag, "Die Geschichte von der Maus im Laden" der Autorin Ursula Wölfel zu illustrieren. So entstand die Maus, die 1971 erstmals in "Die Sendung mit der Maus" im Fernsehen zu sehen war. Schmitt-Menzel prägte den originellen und fantasievollen Charakter der Figur; die ersten rund 100 Maus-Spots wurden von ihr geschaffen.

"Sinnbild für kluges und unterhaltsames Kinderangebot"

Die Maus sollte intelligent und energisch sein

WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn drückte der Grafikerin seine Dankbarkeit aus: " Ohne Isolde Schmitt-Menzel und ihre große Kreativität hätte unsere orangefarbene Maus, die heute immer noch Sinnbild für kluges und unterhaltsames Kinderangebot ist, nicht das Licht der Welt erblickt. "

Warum ist die Maus orange?

Anfangs sei sie skeptisch gewesen, die Maus zu zeichnen, sagte Schmitt-Menzel 2012 dem WDR in einem Interview: " Das war genau nicht mein Metier, eine graue Maus. Ich war für fantastische und verrückte Sachen. Da hab‘ ich gedacht: Die Mäuse kriegen auf jeden Fall alle eine andere Farbe als grau. Und die Hauptmaus war orange, mit braunen Ohren, Armen und Beinen. " Die Wahl der Farbe Orange sei dabei bewusst als Kombination der Farben Rot und Gelb erfolgt, so Schmitt-Menzel.

"Gelb steht ja für Intelligenz. Und Rot ist Energie. Die zwei Sachen zusammen in meiner Maus war mein Bestreben, denn ich bin genauso." Isolde Schmitt-Metzel, die Erfinderin der "Maus"

Isolde Schmitt-Menzel studierte Buch- und Schriftgrafik sowie Freie Keramik in Halle. Sie illustrierte rund 35 Bücher, fertigte Skulpturen aus Bronze und Keramik. Sie lebte und arbeitete lange als freischaffende Künstlerin in Texas und Südfrankreich und hatte in Deutschland regelmäßig Ausstellungen.