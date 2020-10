Maskenverweigerer greifen Ordnungskräfte in Dortmund an

Flickenteppich der Vorschriften

Die Mehrheit der Bevölkerung in NRW hält sich offenbar an die Maskenpflicht - trotz des Flickenteppichs an unterschiedlichen Vorschriften. Zwar gilt die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr flächendeckend, und auch das Bußgeld von 150 Euro für jeden, der keine Maske trägt, ist einheitlich.

Anders aber ist es im öffentlichen Raum: Während der Mund-Nasen-Schutz beispielsweise in Köln und Düsseldorf in vielen Bereichen der Innenstadt Pflicht ist, verzichtet Essen bislang darauf - trotz Inzidenzwert deutlich über 50. Auch die Stadt Hagen argumentiert damit, dass dort im Innenstadtbereich Abstände gut eingehalten werden könnten.

Das Gesetz dazu ist schwammig: Ab einem Inzidenzwert von 35 gilt Maskenpflicht auf allen Plätzen und Straßen, "wo eine regelmäßige Unterschreitung des Mindestabstands zu erwarten ist", also etwa in Fußgängerzonen und auf Märkten. Wie genau das interpretiert wird, ist Sache der Kommunen. So hat jede NRW-Kommune ihre eigenen Maskenvorschriften. Experten mahnen mittlerweile, dass dadurch die Akzeptanz dieser Vorschriften allmählich bröckeln könnte.