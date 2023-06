Darum müssen jetzt Millionen Corona-Masken verbrannt werden

Neun Masken für jeden in Deutschland muss der Bund jetzt entsorgen. Allein die Kosten der Entsorgung werden laut Bericht der WELT auf fast sieben Mio. Euro geschätzt. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte bereits im Februar mitgeteilt, zehn Millionen OP - und FFP2 -Masken vernichten zu müssen, außerdem über sieben Mio. Schutzkittel, dazu Schutzbrillen und Plastikhandschuhe.

NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) hatte die Bestellungen immer wieder verteidigt. Es habe so gut wie keine deutschen Hersteller für Masken und Schutzkittel gegeben. Er habe so viele gekauft, wie möglich. Im Landtag verteidigte Laumann im Sommer 2020 sein Vorgehen.

"Wer von den Ministern, die hier für Beschaffung zuständig sind, nach der Krise nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, der hat alles verkehrt gemacht." Karl-Josef Laumann, NRW-Gesundheitsminister

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann