Marokko-Fans in NRW feiern den WM-Sieg gegen Spanien

Über 1.000 Marokko-Fans feiern in Dortmund

Und nicht nur in Marokko sind die Menschen sehr glücklich - auch in Düsseldorf oder Dortmund feierten am Dienstagabend jeweils mehr als 1.000 Menschen den Sieg der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Straßenparties in Düsseldorf, Dortmund und Essen

Die Marokkanische Flagge darf auf der Party natürlich nicht fehlen

In der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs hätten sich etwa 1.200 Menschen versammelt, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Die war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Straßen wurden für den Verkehr gesperrt. Ebenfalls mehr als 1.000 Marokko-Fans ließen in Dortmund ihrer Freude über den Sieg freien Lauf. Die Fans feierten ausgelassen und starteten einen Autokorso.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Einen Fan in Dortmund hält es nicht mehr am Boden - er steigt auf's Autodach

Das gleiche Bild zeigte sich in Essen, wo die Fans der marokkanischen Mannschaft auf die Straße gingen. Es gebe dort eine große Personenanzahl, hieß es bei der Polizei. Die Feiernden schwenkten marokkanische Fahnen und schlugen auf Trommeln. Autofahrer fuhren hupend durch die Straßen. Bislang sei alles friedlich, erklärte die Essener Polizei am Abend.

Über dieses Thema berichten wir am 06.12.22 auch im WDR Fernsehen bei WDR aktuell und im WDR Hörfunk.