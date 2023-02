Gegen eskalierende Saufgelage – Mallorca verschärft die (Benimm-)Regeln

Auch im Westen eskaliert es schon mal auf Partymeilen

Hier im Westen gibt es ebenfalls Partymeilen, wo sich die Menschen im Sommer tummeln und es gelegentlich eskaliert. Zum Beispiel in der Düsseldofer Altstadt. Was am Ballermann passiert, sei aber eine andere Hausnummer, sagt der Düsseldorfer Gastronom Hans-Peter Schwemin. Und hat auch eine Erklärung dafür. Viele glaubten, sie könnten sich in der Ferne, weitab von zu Hause, schlechtes Benehmen erlauben. In der Heimat jedoch gebe es mehr soziale Kontrolle – wodurch sich viele zurückhielten, so Schwemin.