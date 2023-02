Feinstaub und Stickstoffdioxid: Grenzwerte zwar eingehalten, aber keine Entwarnung

Saubere Luft in Nordrhein-Westfalen? Diesen Eindruck könnte der Blick auf aktuelle Daten vom Umweltbundesamt erwecken. Nur auf der Kruppstraße in Essen wird der zulässige Grenzwert von im Schnitt 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft überschritten. Der Rest von NRW liegt darunter.

Doch dieser erste Eindruck täuscht. An vielen Messstationen wird der Grenzwert nur knapp unterschritten, an mehreren Stellen in Dortmund oder Düsseldorf zum Beispiel oder auch in Hagen. Dazu kommt: Die bisherigen Grenzwerte stehen als zu hoch in der Kritik.

Grenzwerte sollen sinken

2021 hatte die Weltgesundheitsorganisation ihre neuen Leitlinien zur Luftsauberkeit veröffentlicht. Die WHO empfiehlt seitdem einen Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - und damit deutlich weniger als die derzeitigen EU-Grenzwerte vorsehen.

Auch die EU -Kommission plant bis 2030 neue Grenzwerte für die Luftverschmutzung - für Stickstoffdioxide sollen dann nur noch 20 Mikrogramm pro Kubikmeter erlaubt sein. Für das Umweltbundesamt sind geringere Grenzwerte längst überfällig.

"Die Grenzwerte sind vor über 20 Jahren verabschiedet worden. Sie entsprechen in keiner Weise mehr den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen hinsichtlich der Wirkung der Luftschadstoffe auf die Gesundheit." Ute Dauert, Umweltbundesamt