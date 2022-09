Streik: Lufthansa streicht am Freitag 800 Flüge

Bei der Lufthansa stehen erneut zahlreiche Flugausfälle aufgrund von Streiks an: Nach dem Bodenpersonal kündigten nun die Piloten an, am Freitag ihre Arbeit niederzulegen. Die Airline streicht deshalb nahezu ihr komplettes Programm. Dem Unternehmen zufolge fallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130.000 betroffenen Passagieren aus.

Bestreikt werden sollen sämtliche Abflüge aus Deutschland der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in Frankfurt mitteilte. Mehrere Gespräche zwischen Airline und VC blieben ohne Ergebnis. Die Piloten fordern 5,5 Prozent mehr Lohn.

Die Lufthansa kritisierte den Streikaufruf und forderte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. «Um Arbeitskämpfe abzuwenden, muss Lufthansa ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen», erklärte VC-Tarifchef Marcel Gröls laut einer Mitteilung.

Streit über neuen Tarifvertrag

Offizieller Anlass des Arbeitskampfes sind die aus Sicht der Gewerkschaft gescheiterten Verhandlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag. Die VC verlangt für die rund 5.000 Kapitäne und Ersten Offiziere Gehaltssteigerungen von 5,5 Prozent im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr.