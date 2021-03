Kontaktverfolgung per App - kurzfristig überhaupt möglich?

Viele Städte noch im Unklaren

Viele andere Städte können zur Frage von konkret geplanten Verknüpfungen bislang wenig sagen. In Köln heißt es, man plane die " Anbindung verschiedener gleichartiger Apps ". Welche das sein könnten, sei aber noch in der Planung. In Münster will man auf eine " flächenübergreifende einheitliche Lösung " setzen, die " sicherlich zeitnah " kommen soll. Die Stadt Bonn teilt immerhin auf Anfrage mit, mit dem Anbieter der "Luca"-App im Gespräch zu sein.

Kontaktnachverfolgung war Thema bei Bund-Länder-Treffen