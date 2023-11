" 'Was ist, Tiger, bist du krank?', fragte der kleine Bär. 'Oh ja, ich bin so krank', rief der kleine Tiger, 'ich kann fast nichts mehr bewegen.' 'Halb so schlimm', sagte der kleine Bär, 'ich mach dich gesund.' "

Geschichten wie diese von Kinderbuchautor Janosch, in denen einer dem anderen hilft, kommen bei Kindern gut an. Sie helfen, die Welt zu entdecken. So eine Geschichte vorgelesen zu bekommen bedeutet aber noch viel mehr: Es bedeutet bessere Bildungschancen.

Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben besonders gute Startchancen. Sie haben laut Studien früh einen größeren Wortschatz, lernen leichter lesen und haben in vielen Fächern bessere Schulnoten, fasst die Stiftung Lesen zusammen. Seit 2004, seit fast 20 Jahren, veranstalten die Stiftung Lesen, die DIE ZEIT und die Deutsche Bahn Stiftung deshalb den bundesweiten Vorlesetag.

Die Aktion hat sich in all den Jahren zu einem großen Event entwickelt. Die Sensibilität für das Thema ist aktuell besonders groß - vor dem Hintergrund aktueller Studien. Sie sagen: Die Lesekompetenz der Grundschüler ist in den vergangenen 20 Jahren drastisch gesunken.

Viele Grundschüler haben im Lesen ein Ungenügend

Erst im Oktober beispielsweise wurde in einer umfangreichen Iglu-Studie festgestellt, dass die Lesekompetenz bei Grundschülern weiter zurückgeht. Ulrich Ludewig vom Institut für Schulentwicklungsforschung in Dortmund sagt: Das zentrale Ergebnis der Studie war, dass 25 Prozent der Viertklässler am Ende ihrer Grundschulzeit nicht den internationalen Mindeststandard erreichten.