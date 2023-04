Digital gegen gedruckt: Der Zeitungsmarkt in Existenznot

CDU: Hartes Alarmsignal

Der Anteil der gedruckten Tageszeitungen im Abonnement ist seit 2014 deutschlandweit um mehr als dreißig Prozent zurückgegangen. Das sorgt auch Politiker. Die Landesregierungen von NRW und Sachsen fordern deshalb seit Jahren, dass der Bund die Verlage beim Zeitungsvertrieb zumindest übergangsweise finanziell unterstützt.

Nathanael Liminski (CDU)

Leserinnen und Leser von gedruckten Tageszeitungen dürften nicht von Informationen abgeschnitten werden, sagt Nordrhein-Westfalens Medienminister Nathanael Liminski von der CDU: "Wenn man in die USA schaut - wo Regional- und Lokalzeitungen gestorben sind - und was das anschließend auch in Wahlergebnissen mit sich gebracht hat, dann ist das ein hartes Alarmsignal, was wir sehr ernst nehmen sollten"

Bislang kein Geld aus Berlin

Die Ampelregierung im Bund hat in ihrem Koalitionsvertrag sogar festgelegt, die Verlage bei den Zustellungskosten zu fördern. Doch bislang ist noch nichts passiert.

