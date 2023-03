Papstaudienz: Ministerpräsident Hendrik Wüst in Rom

Zwei Tage verbringt NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in Rom - mit vollem Programm. Die Reise steht im Zeichen seiner ersten Privataudienz bei Papst Franziskus im Vatikan. Der Besuch in Italien soll außerdem internationale Beziehungen stärken: " In herausfordernden Zeiten wie diesen ist eine enge europäische Zusammenarbeit wichtiger denn je ", so Wüst. Mit dabei ist auch NRW -Europaminister Nathanael Liminski (CDU).

Wüst äußert Sorgen beim Papst

Es war ein Austausch hinter verschlossenen Türen. Am Donnerstagvormittag kamen Hendrik Wüst und Papst Franziskus zum Austausch zusammen. Im Anschluss würdigte der Ministerpräsident den Einsatz der katholischen Kirche für ukrainische Geflüchtete.

Papst Franziskus ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Mit seinem unermüdlichen Einsatz insbesondere für Arme und Schwache gibt der Papst vielen Menschen weltweit Hoffnung. Hendrik Wüst, CDU

Ministerpräsident NRW

Wüst - selber Katholik - äußerte vor dem Oberhaupt der katholischen Kirche auch seine Sorgen darüber, dass durch die Missbrauchsskandale im Kölner Erzbistum Vertrauen in die katholische Kirche verloren gegangen sei.