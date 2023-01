Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Werner Pfeil (FDP)

Pfeil und der Papst

In einem Interview sagte Werner Pfeil mal auf die Frage, wen er gerne kennenlernen möchte: " Papst Franziskus ". Denn, so erzählt er im WDR, obwohl sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden, habe sie immer noch eine große Bedeutung. " Mal zu hinterfragen, wie er die Kirche reformieren will, ist auch für Liberale interessant."