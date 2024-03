Vanessa Odermatt (CDU)

Finanzen als Steckenpferd

Odermatt sitzt im NRW -Landtag unter anderem auch im den Ausschuss Haushaltskontrolle. Als gelernte Diplom-Finanzwirtin liegt ihr der Ausschuss und die Verteilung von Landesmitteln besonders am Herzen. "Finanzen ist genau das Thema, was mir Spaß macht" , erklärt sie im WDR-Interview.

Strukturwandel erlebbar vor der Haustür

Mönchengladbach-Wickrath, die Heimatstadt der CDU -Politikerin liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Tagebau im Rheinischen Revier entfernt. Die konkreten Folgen, die wir aus dem Tagebau, wie Wasserknappheit oder Probleme mit absackenden Häusern werden auch in ihrer Heimat deutlich, so Odermatt.