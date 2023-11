Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Rüdiger Scholz (CDU)

Stimmungswende nach Aufbau-Ost

Den Aufbau-Ost erlebte Scholz in Thüringen. Es sei eine "interessante Zeit" gewesen, weil er den Aufbau an vorderster Front nach der Wiedervereinigung miterlebte. Diese Zeit war geprägt von Enthusiasmus und Optimismus, aber auch von einem Wandel der Stimmung, als die Realität der Herausforderungen in Ostdeutschland deutlicher wurde, so Scholz.

Nach den ersten drei Jahren sei die positive Stimmung gekippt: "Da gab es eine Stimmungswende gegenüber Westdeutschen" sagt er heute. "Das hatte vor allem damit zu tun, dass es viele Goldgräber aus dem Westen gegeben hat, die viel Unheil angerichtet hatten in den neuen Ländern".

Zurück im Westen

Nach seinem Engagement in Ostdeutschland verschlug es Rüdiger Scholz zurück nach Westdeutschland. Hier sammelte er Erfahrungen in einer Marketingagentur in Bonn und kehrte noch einmal als Pressesprecher der CDU nach Brandenburg zurück.

Doch der Lehrerberuf ließ ihn nie ganz los. Es dauerte bis 2010, als sich die Möglichkeit ergab, doch noch als Lehrer tätig zu werden. Zu der Zeit herrschte ein regelrechter Lehrermangel. Viele unionsregierte Länder wie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und auch NRW unter Jürgen Rüttgers hätten damals massiv Lehrer eingestellt, berichtet Scholz.