Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Klaus Hansen (CDU)

Der Vogelflüsterer

Im Hauptberuf war Klaus Hansen viele Jahre lang Chef der Adlerwarte Berlebeck. Unter seiner Regie zogen seit Mitte der Neunzigerjahre große Greifvögel bei Flugshows ihre Runden über dem Teutoburger Wald, während Hansen sein Büro schon mal mit einer Eule teilte oder eine Maschine dort Gänseküken erbrütete.

Klaus Hansen mit einem Weißkopfseeadler

Auch bei ihm zuhause tummelt sich jede Menge Federvieh nebst Hund, Katze, Schafen und Alpakas. Warum ist einer wie er eigentlich nicht bei den Grünen? "Nur weil man tierlieb ist, muss man nicht zwangsläufig grün angehaucht sein" , sagte Hansen im WDR-Interview. Liebe zur Natur und Bewahrung der Schöpfung: das seien auch CDU-Themen.

Lippe-Clans

Als Politiker sorgt Hansen sich um die Sicherheit in seiner lippischen Heimat. Der Kreis Viersen sei ungefähr ebenso groß wie der Kreis Lippe, aber dort am Niederrhein gebe es 70 Polizeikräfte mehr. Mit dem Thema Ungleichverteilung der Polizeikräfte liegt Hansen seinem Parteifreund Herbert Reul in den Ohren. Zumal Lippe längst nicht mehr der sicherste Landkreis in NRW sei und sich dort inzwischen auch Clans tummelten.