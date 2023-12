Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Frank Müller (SPD)

Die Ausbildung zum Bankkaufmann ist vielleicht nicht der typische Start ins Berufsleben für einen Sozialdemokraten, findet Frank Müller. " Ich habe beim Klassenfeind Deutsche Bank gelernt" , sagt er scherzhaft. Doch damals waren Ausbildungsplätze rar - und der Ruhrgebietler wollte etwas Sicheres lernen.

Ausbildung beim "Klassenfeind"

Durch ehrenamtliche Arbeit beim Roten Kreuz entdeckte er seine Begeisterung für Medizin und begann 1999 sein Studium - zur gleichen Zeit, als er der SPD beitrat. Mit steigendem Arbeitspensum in der Partei ließen sich Uni und Beruf über die Jahre aber nicht mehr vereinbaren. Er brach das Medizin-Studium vor dem Physikum ab.

