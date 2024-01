Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Dorothea Deppermann (Die Grünen)

Mehr Vertrauen in die Politik durch Transparenz

Dass mehr Menschen wieder in die Politik vertrauen und sich dadurch unter anderem auch die Wahlbeteiligung steigert, erhofft sie sich durch mehr Transparenz der Politiker. Auf ihrer eigenen Internetseite, zählt sie alle Gesprächspartner auf, mit denen sie sich trifft. Sie findet, da die Bürgerinnen und Bürger sie gewählt haben, sei sie ihnen auch Rechenschaft darüber schuldig, wie sie ihre Zeit einsetzt.

In Zukunft soll auch transparent gemacht werden, wer an welchen Gesetzesentwürfen mitwirkt, welcher Politiker mit wem spricht, wer an was beteiligt ist. Damit auch ihnen selber klar wird " Sprechen wir nur mit den großen Playern und vergessen wir dabei vielleicht kleinere Organisationen? " Auch viele Ausschüsse werden jetzt wieder live gestreamt und die Bürgerinnen und Bürger können sich im Nachhinein anschauen, was besprochen wurde und welche Partei welchen Standpunkt vertritt.

Demokratie als Möbel

Ware die Demokratie ein zu restaurierendes Möbelstück, Dorothea Deppermann würde sie " gerne grün anstreichen" , wie sie lachend sagt. Und im Ernst: Für die Menschen müsse es niedrigschwelliger werden, sich in die Politik einzubringen. So könne man wieder besser in Kontakt kommen und die Demokratie stärken.