Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Daniel Zerbin (AfD)

Dabei glaubt Zerbin, dass sich der konservative Flügel der AfD, dem er sich selbst zurechnet, nicht sehr von dem unterscheidet, was die CDU in den Achtzigern und Neunzigern vertreten hat. Er fühlt sich stigmatisiert. "Was heute als rechts gilt, als rechtsradikal oder rechtsextrem, war vor ein paar Jahren noch gar kein Problem, sondern Mainstream“ , sagt er. Björn Höcke kenne er, aber er habe nicht viel mit ihm zu tun. Björn Höcke gut zu kennen, ist nicht immer von Vorteil.

Die bessere Alternative

In jungen Jahren war der heute 50-Jährige kurz FDP-Mitglied. Die CDU sei seine politische Heimat gewesen, sagt Zerbin. Ihr gehörte er dann 18 lange Jahre an, passiv und als zahlendes Mitglied, bevor er 2016 in die AfD eintrat. "Die Flüchtlingskrise war für mich ein Schlüsselerlebnis" , sagt er im WDR-Interview.

Mit dem Islam hat Zerbin sich in seiner Doktorarbeit beschäftigt. Sie trägt den Titel "Analyse religiös motivierter Selbstmordattentate am Beispiel der Anschläge der Hamburger Zelle vom 11. September 2001" . Man müsse den Islam kritisch hinterfragen, sagt er. Die CDU habe es aus dem Blick verloren, das Christentum als bessere Alternative herauszustellen. "Das finde ich schade."

Freiheit der Anderen