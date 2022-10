Abgeordnet - wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Folge 1: Christian Berger (CDU)

Wer sitzt eigentlich im NRW -Landtag? Diese Frage beantwortet das WDR -Landesmagazin Westblick künftig einmal im Monat in der Reihe "Abgeordnet" und stellt ausgiebig einen der gewählten Volksvertreterinnen und -vertreter vor. Den Auftakt macht Christian Berger von der CDU . Er ist ebenso neu im Parlament wie 78 weitere, die zum ersten Mal in den Landtag eingezogen sind. Berger holte im Mai das Direktmandat im Wahlkreis Oberberg I. Dort lebt der gebürtige Wipperfürther " eher ländlich ", wie er sagt, mit seinem Ehemann und seiner Tochter.

Industriekaufmann mit Rucksack voller Lebenserfahrungen

Berger machte im Wahlkampf Werbung mit seiner Lebens- und Berufserfahrung und sagt von sich im WDR-Interview: " Mein Rucksack an Lebenserfahrungen ist prall gefüllt. " Und die hat er vor allen Dingen im Oberbergischen gemacht, denn seinem Geburtsort Wipperfürth ist Berger treu geblieben: 1997 machte er dort bei einem Lampenunternehmen eine Ausbildung zum Industriekaufmann und arbeitete 25 Jahre in der Firma, bevor er 2022 in den Landtag einzog. "Es gibt ja den Spruch: Vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal. Das war jetzt nicht meine Karriere" , sagt Berger.

Christian Berger