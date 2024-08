Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Andrea Busche (SPD)

Die gebürtige Bochumerin hat schon früh gelernt, wie wichtig politisches Engagement ist. Sie wuchs als Einzelkind mit einem Kommunalpolitiker als Vater auf. Doch nicht nur der politisch aktive Vater, auch die Lehrkräfte in ihrer Schulzeit motivierten sie, bereits mit 16 der SPD beizutreten.

Zurück zur Schule per Quereinstieg

Die Erfahrungen in der eigenen Schulzeit haben die 53-Jährige auch beruflich beeinflusst. Nach einer Ausbildung im Hotelfach und einem abgebrochenen Lehramtsstudium zog es Andrea Busche wieder zurück an die Schule. Zuerst zog sie drei Kinder auf, dann ging sie als Quereinsteigerin an die öffentliche Ganztagsschule.