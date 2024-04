Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Hartmut Beucker (AfD)

Die Kirche grenzt sich klar von der AfD ab. Laut Beucker ohne richtigen Grund: "Also Hartes gegen mich gibt es nicht und ich glaube auch nicht, dass es richtig was Hartes gegen die AfD von Kirchenseite gibt." Man halte sich nur an die Verfassung, wenn man beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund anders behandelt: "Es gibt deutsche Grundrechte. Die sind nur für Deutsche reserviert" - lautet sein Argument.

"Wir müssen uns die Arbeitsmigranten aussuchen"