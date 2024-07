216 mutmaßliche Extremisten in NRW mit Waffenschein

216 Personen in NRW haben einen Waffenschein und das obwohl sie mutmaßlich Extremisten sind. Besonders besorgniserregend: Unter ihnen sind 85 mutmaßliche Reichsbürger und Selbstverwalter. Also Personen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ablehnen. Immer wieder fallen Reichsbürger durch Gewalttaten und Morde zum Beispiel an Polizisten auf.