Gescheiterte Verkehrsrechtsreform: Schwarz-Grün sucht nach einer Lösung

Bei einer aktuellen Stunde im Landtag läuft das eigentlich so: Die Oppositionsparteien tragen pointiert ihre Kritik an den Entscheidungen der Regierung vor und die verteidigt sich dann. Genauso fing auch die heutige Landtagsdebatte zum Scheitern der Novellierung des Straßenverkehrsrechts an.

"Populistische Haltung des Ministerpräsidenten"

Die Gesetzesreform hätte viele Vorteile gebracht, wenn es um Klimaschutz und Verkehrssicherheit geht, kritisierte die SPD . "All das wurde aber verhindert, durch die populistische Haltung des Ministerpräsidenten" , sagte der SPD -Abgeordnete Alexander Vogt. Er wirft Ministerpräsident Hendrik Wüst vor, sich im Bundesrat enthalten zu haben, um die Ampelkoalition im Bund auflaufen zu lassen.

Reform für mehr Verkehrssicherheit und Klimaschutz

Denn eigentlich hat auch die schwarz–grüne Landesregierung eine solche Reform im Koalitionsvertrag stehen. Städte und Gemeinden sollen dadurch mehr Spielraum bekommen, etwa bei der Einrichtung von Busspuren, Zebrastreifen, Radwegen und Tempo-30-Zonen. Mehr Verkehrssicherheit und Klimaschutz sind das Hauptziel der Reform. Doch weil das Gesetz auch durch die Enthaltung von NRW im Bundesrat keine Mehrheit bekam, ist es vorerst auf Eis gelegt.

FDP kritisiert Uneinigkeit