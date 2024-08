Landesregierung bekräftigt: Die Universiade 2025 findet statt

Die Begeisterung für Olympia ist momentan groß. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ), auch zuständig für Sport, unterzeichnete in Paris mit DOSB -Präsident Thomas Weikert eine Absichtserklärung zur Bewerbung für Olympische Spiele in Deutschland 2036 oder 2040. Schon länger zeigt die NRW -Landesregierung Interesse an Olympischen Spielen in der Metropolregion Rhein-Ruhr.

Da erscheint eine internationale Sportveranstaltung wie ein Testlauf für Olympia: Mitte Juli 2025 sollen die "Summer World University Games" in NRW mit Wettbewerben in 18 Sportarten stattfinden. " Rhine-Ruhr 2025 " ist der Kurztitel. Die Welthochschulspiele werden gerne als Universiade bezeichnet. Das ist der Name, unter dem sie früher bekannt waren.

Nun zeigt sich bereits bei dieser – im Vergleich zum Megaevent Olympia – kleinen Veranstaltung, wie groß die Hürden für die Finanzierung angesichts von Inflation und niedrigen Steuereinnahmen sein können. Zwischenzeitlich war von einer Finanzierungslücke in zweistelliger Millionenhöhe die Rede.

SPD -Fraktion erfragt Details zur Finanzierung