Im Landtag wächst die Angst vor dem Aus beim Stahl

Diese Bedenken versucht Neubaur zu entkräften; der Konzern müsse die Subventionen zurückzahlen, wenn kein klimaneutraler Stahl aus Duisburg komme. Der Mutterkonzern von Steel habe sich zu dieser Verantwortung bekannt, heißt es. Eine genaue Zahl, wieviel von den zwei Milliarden bisher ausbezahlt sind, kann oder will Neubaur nicht nennen.

Prognosen eher düster

" Aus dem Land ist ein hoher zweistelliger Millionenbetrag entlang geschlossener Arbeiten geflossen ", erklärt die Ministerin und nennt Fundamentarbeiten auf dem Duisburger Gelände als Beispiel. Die SPD macht sich zudem Sorgen, was passiert, " wenn Thyssen-Krupp als "Anker-Projekt" für die von Wasserstoff getriebene Industrie ausfällt ", wie Sozialdemokrat Alexander Vogt fragt.

Man habe trotzdem noch genug Projekte, welche den klimaneutralen Umbau vorantreiben würden, entgegnet Neubaur. Allerdings räumt sie ein, dass es sich in Duisburg um ein " zugegeben wichtiges Unternehmen " in dieser Strategie handele.

FDP-Mann Dietmar Brockes warnt angesichts der vagen Zukunftsaussichten davor, der Belegschaft falsche Hoffnungen zu machen. Man müsse so ehrlich sein, " dass es auch hier Einschnitte geben werde ", sagt er. Und Christian Untrieser (CDU) erteilt einer weiteren staatlichen Beteiligung an dem Projekt eine Absage: " Wir können Unternehmen nicht von unternehmerischen Entscheidungen befreien ", so der Christdemokrat in Richtung der SPD. Diese hatten zuletzt einen stärkere staatliche Mitbestimmung im Konzern gefordert und auch einen Alternativplan für Stahl aus Duisburg - selbst wenn er nicht mit Wasserstoff produziert werde.

Unsere Quellen:

Wirtschaftsausschuss Landtag NRW

WDR-Reporter vor Ort

Eigene Recherchen

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR 5 Westblick am 10.10.2024