Ordnungsämter mit Corona-Aufgaben überlastet

So wie in Tönisvorst sieht es in zwei von drei Ordnungsämtern in NRW aus: Sie haben weniger Stellen besetzt, als es die Corona-Aufgaben erfordern. Zu dem Ergebnis kommt eine exklusive Umfrage des WDR -Magazins Westpol. 396 Ordnungsämter wurden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, 85 haben an der Umfrage teilgenommen, weitere 40 haben wegen Überlastung abgesagt. Teilgenommen haben vor allem kleinere Städte und Gemeinden, die meisten großen Städte wie Düsseldorf oder Dortmund haben sich nicht gemeldet.

Zahl der Kontrollen hat sich verdoppelt

Wie können Ordnungsämter die verschärften Coronaregeln dann überhaupt durchsetzen? Die Zahl der Außenkontrollen hat sich im Vergleich zum letzten Jahr fast verdoppelt - damit steigen die Überstunden. 46.582 Überstunden haben die Ordnungsämter, die geantwortet haben, insgesamt gemacht.