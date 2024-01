Straßenausbaubeiträge: Die Letzten beißt die Stichtagsregel

Ähnliche Fälle gibt es auch in anderen Gemeinden des Landes. Ihr Anliegen wird bei der Anhörung zum Beispiel vom Bund der Steuerzahler NRW vertreten. Der Vorsitzende Rik Steinheuer spricht von einer absurden Situation: " Ausgerechnet diejenigen, die sich beim Protest gegen die Straßenausbaubeiträge damals über die Maßen engagiert haben, fallen jetzt durchs Rost ".

Der lange Ausstieg

2019 hatte der Bund der Steuerzahler die Wut-Welle gegen die Straßenausbaubeiträge im Land in einer Volksinitiative gebündelt. Fast eine halbe Millionen Unterschriften kamen zusammen, damit war es die größte Volksinitiative in der Geschichte des Landes.

Es folgte ein Abschied auf Raten: Zunächst übernahm die damals noch schwarz-gelbe Landesregierung 50 Prozent, dann – kurz vor der Landtagswahl 2022 – 100 Prozent der Straßenausbaubeiträge. Dafür wurde ein Förderprogramm aus der Landeskasse aufgelegt. Doch Förderprogramme können leicht wieder einkassiert werden.

Mit der Streichung der Abgabepflicht aus dem Kommunalabgabengesetz macht Schwarz-Grün jetzt den Deckel auf den Sarg der Straßenausbaubeiträge. Die Kommunen rechnen ihre Kosten künftig direkt mit der Landesregierung ab, dafür stehen jährlich 65 Millionen Euro bereit.

Protest befriedet - aber nicht für alle

NRW -Kommunalministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. Aus ihrer Sicht ist der Großprotest damit befriedet. Sie glaubt auch nicht, dass sich an dem Stichtag noch etwas ändern wird: " Der Koalitionsvertrag ist an dieser Stelle sehr klar und damit ist dann, glaube ich, auch Rechtsklarheit und Frieden gewahrt ".

Der Bund der Steuerzahler, aber auch SPD und FDP im Landtag, sind da anderer Meinung. Justus Moor, der kommunalpolitische Sprecher der SPD -Fraktion, spricht von einer " Bestrafung " durch Schwarz-Grün – " ausgerechnet für diejenigen, die sich damals für die Abschaffung der Beiträge eingesetzt haben ".

Härtefallregelung?

Die gemeinsame Forderung an die Landesregierung lautet deshalb: Der Stichtag sollte vorverlegt werden. Auch ein Härtefall-Fonds würde helfen, aus dem Stichtags-Opfer zumindest teilweise entschädigt werden könnten.