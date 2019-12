NRW Verfassungsgericht urteilt über Stichwahl

CDU und FDP hatten die Bürgermeister-Stichwahl mit ihrer Regierungsmehrheit im Landtag abgeschafft. Die Wähler wüssten schon, was sie tun. Mehrheit sei Mehrheit, ein Wahlgang reicht. In der Stichwahl sei die Wahlbeteiligung häufig geringer als im ersten Wahlgang.

Eine Frage der Legitimation

Das stimmt, allerdings nur prozentual. In absoluten Wählerstimmen erhält der siegreiche Kandidat in der Stichwahl meistens mehr Stimmen als der führende Bewerber im ersten Wahlgang. "Weil von mehreren Wettbewerbern aus dem ersten Wahlgang nur zwei übrig bleiben," so Jörg Geerlings, Rechtsexperte der CDU-Fraktion im NRW-Landtag. "Aber grundsätzlich ist die breite Legitimation gegeben, wenn in einem Wahlgang gewählt wird."

Stichwahl in Düsseldorf

Alles graue Theorie? Von wegen. In Düsseldorf regiert seit 2014 der SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel. Gewählt in der Stichwahl mit 59 Prozent der Wählerstimmen. Ohne Stichwahl säße heute ein CDU-Mann auf dem Oberbürgermeistersessel. Denn der lag nach dem ersten Wahlgang noch vorne. Mit relativer, nicht absoluter Mehrheit.

Machtfaktor Stichwahl

Solche Fälle gibt es zuhauf in NRW: In Mönchengladbach, in Wuppertal, Grevenbroich, Wermelskirchen oder auch im Kreis Lippe. Eine WDR -Auswertung der Kommunalwahl 2014/15 zeigt: In den meisten Fällen ging ein Mehrheitswechsel in der Stichwahl zulasten der CDU.

Aus Sicht von Christian Dahm, Kommunalexperte der SPD, ist das auch der wahre Grund, warum CDU und FDP die Stichwahl abgeschafft haben.

"Das sind parteitaktische Spielchen der CDU," sagt Dahm. "Ihr geht es darum, mehr CDU in die Rathäuser zu bekommen." Bei der mündlichen Verhandlung Mitte November ließen die Richter zwar Zweifel erkennen am Vorgehen von CDU und FDP. Ob die Zweifel ausreichen, um die Abschaffung der Stichwahl für verfassungswidrig zu erklären, wird sich am Freitag (20.12.2019) zeigen.