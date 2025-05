Dass Duisburg in der NRW-SPD künftig mehr zu sagen hat, lag nicht nur am Tagungsort. Als in der Mercatorhalle in der Innenstadt der Name Bärbel Bas genannt wurde, gab es frenetischen Jubel der Delegierten. Die neue Arbeitsministerin aus Duisburg ist zweifelsohne die aktuell beliebteste Person in der NRW-Landespartei.

Auch ihr Interview mit der Funke-Mediengruppe vom Morgen wurde auf den Gängen wohlwollend besprochen. Bas sagte darin, dass auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige ins Rentensystem einzahlen sollten. Von einer "mutigen aber richtigen Forderung" war oft die Rede.

"SPD muss Partei der Frauen sein!"